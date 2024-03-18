Ali Sirmen'in cenaze programı belli oldu

84 yaşında yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Ali Sirmen için 19 Mart Salı günü (yarın) saat 11:30’da Cumhuriyet Gazetesi’nin önünde tören yapılacak. Sirmen, tören sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Üyesi Ali Sirmen dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sirmen için 19 Mart Salı günü saat 11:30’da Cumhuriyet Gazetesi’nin önünde tören düzenlenecek. Tören sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi’nde öğleyin kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Ali Sirmen kimdir?

Ali Sirmen, 10 Kasım 1939 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sirmen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Köşe yazarlığına 1966 yılında Akşam Gazetesi’nde başladı. Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde köşe yazıları yazdı. 1972 yılında Barış Derneği’nin kuruluşunda yer aldı. 12 Eylül Askeri Darbesi’nden sonra kurucuları arasında yer aldığı Barış Derneği davasında tutuklandı ve dört yıl hapis yattı.

Hapisteyken yazılarını Samim Lütfi imzasıyla kaleme aldı. İkinci Bahar televizyon dizisinde Antepli bir komiseri, Cumhuriyet adlı filmde ise, Cumhuriyet Gazetesi kurucusu olan Yunus Nadi Abalıoğlu’nu canlandırdı. SkyTürk kanalında Siyah-Beyaz isimli programını, Cem TV’de Süheyl Batum ile Ayıptır Söylemesi isimli tartışma programını sundu. 2015 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görüldü. Son olarak Cumhuriyet Gazetesi’nde yazıyordu.

Türk sanat müziği bestekarı ve keman sanatçısı Sadi Işılay’ın torunu olan Ali Sirmen, beş yıl önce de eşi Cumhuriyet Vakfı Başkan Vekili Mine Sirmen’i 77 yaşında kaybetmişti.