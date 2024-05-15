'Ali Yerlikaya toplantısını iptal etti, Erdoğan'la görüşecek' iddiasına Bakanlık'tan açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, dün Beştepe'de yapılan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katıldığı 'Ayhan Bora Kaplan zirvesi'nde yer almamıştı.

Bakan Ali Yerlikaya’nın saat 16.00’da TBMM’de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal ettiği, saat 16:00'de Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği iddia edilmişti.

Bakanlıktan açıklama

Söz konusu iddia ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık yetkilileri, "Saat 16.00'da Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bakanımız ile görüşeceği hakkında haber yayılmaktadır. Bu bilgi doğru değildir" mesajını paylaştı.