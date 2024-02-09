Alper Gezeravcı Dünya'ya indi
Son dakika... Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya döndü. Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 ekibi, Dragon kapsülüyle Çarşamba günü saat 17.20'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çıkış yaptı. Axiom-3 ekibi yaklaşık 48 saatlik yolculuğun ardından Meksika körfezine iniş yaptı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı.
Yaklaşık 48 saat süren yolculuğun ardından Axiom-3 ekibi Dünya'ya iniş yaptı.
SpaceX, ayrılmanın ardından tüm uçuş ve iniş sürecinin otomatik pilot aracılığıyla gerçekleştiridiğini belirtti.
Dönüş 3 kez ertelendi
Dragon kapsülünün Dünya'ya dönüşü hava koşullarının elverişsiz olmasından dolayı daha önce üç kez ertelendi.
Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak'ta saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı.
Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak'ta TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti.
Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda programına uygun şekilde 13 deneye imza attı.