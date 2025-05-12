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Amasya'da ineklerin depreme yakalandığı anlar kamerada!

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3 dakika arayla meydana gelen depremler sırasında panikleyen ineklerin görüntüleri kameraya yansıdı.

Haber Merkezi
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Amasya'da ineklerin depreme yakalandığı anlar kamerada!
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3 dakika arayla yaşanan depremlere yakalanan ineklerin panik anları kameraya yansıdı.

İnekler sağa sola kaçıştı

Yaşanan 4,4 ve 4,2 büyüklüğündeki iki deprem insanlar kadar hayvanlarda da paniğe neden oldu. Karacaören köyünde bir çiftlikte bulunan ineklerin sarsıntı esnasında sağa sola kaçıştıkları görüldü. Yaşanan panik güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

 

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