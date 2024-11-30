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Amerikan Hastanesi Başhekim Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti

Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Bozkurt’un İstanbul Etiler civarındaki evinin yakınlarında yolda yürürken aniden yere yığıldığı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Amerikan Hastanesi Başhekim Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
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Bilinen herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığı öğrenilen 59 yaşındaki Bozkurt’un bu sabah İstanbul Etiler civarındaki evinin yakınlarında yolda yürürken aniden düştüğü ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Bozkurt’un ani ölümü Amerikan Hastanesi ve Koç Sağlık Grubu’nda büyük üzüntü yarattı.

10 yıldır görevdeydi

1965 Almanya Esslingen doğumlu olan İsmail Bozkurt orta ve lise eğitimini İstanbul Sankt Georg Avusturya Lisesi’nde tamamlamış, ardından Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüksek öğrenimine başlamıştı. 1983’teki mezuniyetinden sonra uzman doktorluk eğitimini İstanbul Şişli Etfal Hastanesi’nde aile hekimliği alanında tamamladı. Bozkurt 2015’te Berlin Üniversitesi’nden hastane yöneticiliği ve sağlıkta kalite dalında yüksek lisans derecesi aldı.

2001 yılında aile hekimliği uzmanı olarak Amerikan Hastanesi’nde çalışmaya başlayan Dr. Bozkurt 2011’de Mesul Müdür Yardımcılığı’na getirildi. 2013’te Sürekli Kalite Geliştirme Müdürü oldu. Dr. Bozkurt 2014 yılından itibaren Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü olarak görevini sürdürüyordu.

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