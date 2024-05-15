Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 polis gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, soruşturmanın gizli tanığı S.S'nin ifadelerinde geçen iddialarla ilgili olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görev yapan dört polisin gözaltında olduğu, soruşturmanın sürdüğü bilgisi verildi.

Gözaltına alınan isimlerin geçen hafta görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile bir kamu görevlisi olduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi. Başsavcılıktan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Gizli tanık SS’nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir.” denildi.

NE OLMUŞTU?

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik yürütülen soruşturma Ankara'da emniyete sıçramıştı. 'M7' kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in deşifre olması ve yurtdışına kaçmasının ardından bulunduğu iddialar, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile yardımcısı Şevket Demircan'ın açığa alınmasına neden olmuştu.

Açığa alınan 3 polis müdürünün tüm gece sorgulandığı ve kendilerine “Gizli tanık üzerinden soruşturmayla ilgisi olmayan siyasetçi ve bürokratların isimlerinin dosyaya neden sokulmaya çalışıldığı, operasyon için üstten talimat alınıp alınmadığı, gizli tanığa ifadesinde geçirmek için söylenen isimlerin nasıl belirlendiği, emniyet görevlisi dışında bu süreçte başka kim veya kimler var, dışarıdan bir talimat alınıp-alınmadığı” gibi soruların sorulduğu öğrenilmişti.

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