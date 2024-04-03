Ankara Kent Konseyi: Seçimler ortak aklın yeni miladı olsun

ANKARA (EKONOMİ) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, yerel seçimlerin ortak aklın yeni miladı olması gerektiğini belirtirken, demokratik katılımın Türkiye’nin geleceği olduğunu göstermenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Seçime yönelik yazılı açıklama yapan Yılmaz, kent konseylerinin Türkiye’nin demokratik katılımcılık alanındaki en önemli resmi mekanizması olduğunu kaydetti.

Konseylerin sürdürülebilir kalkınmadan iklim değişikliğine, hemşerilik hukukundan kentli haklarına kadar bir çok alanda iz bırakan çalışmalara imza attığının altını çizen Halil İbrahim Yılmaz, “Ortak akıl, yatay örgütlenme, farklılıkların bir arada demokratik birlikteliği, kapsayıcılık ilkeleriyle tamamen gönüllülüğe dayalı sivil bir platform olarak ortaya çıkan kent konseyleri, kentlerimizin sorunlarına çözüm olacak yerel politikaların kentlerin paydaşları tarafından eşitlikçi ve tarafsız bir biçimde tartışılabilmesine olanak sağlamıştır” dedi.

Mansur Yavaş’ın 2019’da belediye başkanı seçilmesiyle birlikte Türkiye’nin en başarılı kent konseyini kurmak için yola çıktıklarını söyleyen Yılmaz, “Geçen dört yıl içinde Ankara Kent Konseyi, 1800 kurumsal üyesi, 10000’e yakın gönüllü bileşeni ile Ankaralıları kent yönetiminde, dayanışmada bir araya getiren, kentsel politikaların belirlenmesinde ve tartışılmasında yerleştirdiği kültürle referans kabul edilen, yaptığı çalışmalarla uluslararası otoritelerin iki ayrı ödülüne layık görülen birinde de finale kalan bir yapı haline geldi. İstanbul’da ve diğer belediyelerde bulunan kardeş kent konseylerimizin başarılarının da katkısıyla hep birlikte demokratik katılımın Türkiye’nin geleceği olduğunu göstermenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Ankara’nın her ilçesinde yeni kent konseyleri kurulacağını ifade eden Halil İbrahim Yılmaz, “Kent konseyleri, mahalle düzeyinden başlayacak ve karar verme süreçlerine etkin şekilde yansıyacak katılım uygulamaları ile yeni bir aşamaya erişebileceğini düşünüyoruz” dedi.