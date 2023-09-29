  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Ankara Mamak’ta doğalgaz patlaması: 1 ölü
Takip Et

Ankara Mamak’ta doğalgaz patlaması: 1 ölü

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı apartmanın girişinde doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti. Patlama sırasında evde bulunan yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.