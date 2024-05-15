Ankara'da Erdoğan'la Süleyman Soylu arasında sürpriz görüşme

Erkin, görüşmeyi aktardığı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Geçen cumartesi günü Ankara’da sürpriz bir görüşme yaşandı. İçişleri eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la buluştu. Soylu’nun ziyaret nedeninin, Kaplan davasıyla ilgili 9 Mayıs’ta görevden alınan üç polis şefi olduğunu söylediler. Çünkü, Ayhan Bora Kaplan’ın Süleyman Soylu’ya yakın bir isim olduğu medyada sıkça işlendi. İçişleri eski Bakanının Erdoğan’a 'Bana ve diğer arkadaşlara kurulmak istenen komplonun sadece üç polis şefiyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Arkasında kim ya da kimler var? Bunlar ortaya çıkarılmalı' dediği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Soylu’ya 'Konuyu yakından takip ettiğini, İçişler Bakanı Ali Yerlikaya’yı çağırıp konuştuğunu' söylediği Ankara koridorlarında konuşuluyor."