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Ankara'da ilk kez 'gece kreşi' uygulaması başlatıldı: 19.00-07.00 saatleri arasında hizmet verilecek

Ankara'da Çankaya Belediyesi, gece çalışan ailelere destek olmak amacıyla Ankara'da ilk kez "gece kreşi" uygulamasını başlattı.

Haber Merkezi
AA
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Ankara'da ilk kez 'gece kreşi' uygulaması başlatıldı: 19.00-07.00 saatleri arasında hizmet verilecek
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gece kreşi, Maltepe Gündüz Bakımevi'nde pilot uygulama olarak hayata geçirildi.

Başkentte ilk kez yapılan uygulamayla 3-6 yaş arasındaki çocuklara 19.00-07.00 saatleri arasında hizmet verilecek.

Çocukların eğitimleri ve bakımları belediyenin uzman öğretmenlerince sağlanacak. Kreşte, akşam yemeğinin yanı sıra çeşitli etkinliklere de yer verilecek.

Gece kreşi, ailelerin talepleri doğrultusunda diğer mahallelerdeki kreşlerde de uygulanabilecek.

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