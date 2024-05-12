Ankara’da korkunç kaza! 1 ölü, 4 yaralı
Ankara'da bir aracın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkarak direğe çarpması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti ve dört kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, olay, saat 06.30 sıralarında Çankaya ilçesi Libya Caddesi üzerinde meydana geldi.
06 MC 7580 plakalı BMW marka lüks araç kontrolden çıkarak yol tabelasının direğine çarptı. Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan 4 kişi ise yaralandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başladı
Araçta sıkışan yarılılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.