Ankara'da korkunç kaza! Araç, hızlı tren köprüsüne çarptı: Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Polatlı ilçesi Eskişehir yolu üzerinde, Polatlı OSB önünde saat 07.00 sıralarında meydana gelen bir trafik kazasında, Tuncay Yılmaz yönetimindeki 16 AEF 142 plakalı hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek hızlı tren köprüsü ayağına çarptı.

4 kişi yaşamını yitirdi

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 5 kişi Ankara Büyükşehir Belediyesi Polatlı İtfaiye Ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.