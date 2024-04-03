Ankara’da sanayi sitesinde büyük yangın

Başkent'te Yenimahalle İvedik Organize Sanayi Bölgesinde yangın çıktı. Yangının çıkış sebebinin OSB’nin Hurdacılar Sitesi kısmında bulunan atıklarının kontrolsüz şekilde yakılmasıyla başladığı öğrenildi. Tır lastiklerinin alev almasıyla birlikte yangın kısa sürede büyüyen yangın yanıcı maddelerin fazlaca olduğu alanda hızlıca yayıldı, kısa sürede 3 fabrikaya sıçradı.



Ankara’nın tüm ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken tüm itfaiye personelinin izinlerin iptal edilerek göreve çağırıldığı öğrenildi. Ayrıca alevlere helikopterlerle havadan da müdahale edildi.



Yangın henüz kontrol altına alınamadığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.