Ankara’da şiddetli sağanak: Metro istasyonunu su bastı

Ankara’da önceki gün etkili olan fırtınanın ardından bugün bir kez daha sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyardığı Ankara’da öğle saatlerinde havanın kararmasının ardından şiddetli sağanak bastırdı.

Ayaş yolu da yoğun yağış sebebiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Çok sayıda araç sürücüsü, ekiplerin suyu tahliye etmesini bekledi. Bu arada yolda kalan bazı araçlar, iş makineleri ve forkliftlerle suyun olmadığı alanlara çekildi.

Metro seferleri durduruldu

Metro girişlerini su basması nedeniyle de metro seferleri durduruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yağış sonucu bazı metro istasyonlarında su seviyesinin normal değerlerin üzerine çıktığı belirtilerek, su tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çalışmalar sonuçlanana kadar, OSB-GOP-Fatih-Harikalar Diyarı-Devlet Mah. istasyonları arasında hizmet verilemeyeceği aktarılan açıklamada, "Bu güzergahta ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacak, metro seferlerimiz de Eryaman 5-Koru istasyonları arasında devam edecektir. Yaşadığımız olağandışı koşullar altında gösterdiğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.