Ankara'da yağış ve fırtına can aldı: 1 kişi de yaralı

Ankara'da gün boyunca etkili olan sıcak hava, dün akşam üzeri yerini bulutlara bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çakarken o anlar kameralara yansıdı.

Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Akşam saatlerinde başlayan yağış 5 dakika içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına sebep oldu.

Yağış, trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

Pano 2 kişinin üzerine devrildi: Bir kadın hayatını kaybetti

Saat 21.30 sularında gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, Sincan ilçesi, Menderes Mahallesi, Alparslan Caddesi üzerinde yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki bir tabelanın altına sığındı.

Fırtınanın da etkisiyle yerinden kopan tabela yağmurdan kaçarak sığınan 2 kişinin üzerine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayşe Yavuz (20) adlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CNN Türk Muhabiri Paşa Alyurt, canlı yayında, "Pano sağanak yağış sonrası devrildi. 2 kişi burada oturuyordu. Pano bir anda öne yığıldı. Duraklardaki camlar tuzla buz haline geldi. 1 kadın hayatını kaybetti. 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı" dedi.