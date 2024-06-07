Antalya Havalimanı'nda olumsuz hava şartları sebebiyle uçuş trafiği durduruldu
Antalya'yı etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve olumsuz hava şartları, Antalya Havalimanı'nda uçuşları da vurdu. Havaalanında güvenlik nedeniyle uçuşlar kısa süreliğine durduruldu.
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Antalya'da etkili olan şiddetli rüzgâr hava trafiğini olumsuz etkiledi.
Öğleden sonra etkisini arttıran şiddetli rüzgâr nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı.
Uçuşlar fırtına sebebiyle durdu
Fırtına nedeniyle yaklaşık 20 dakika Antalya Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı. Havada tur atan ve yakıt kritiğine giren uçaklar ise çevre havalimanlarına yönlendirildi.