Antalya'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çıkan yangında, kimyasal tarım ürünlerinin bulunduğu fabrika zarar gördü.
Aşağıoba Mahallesi Antalya Toptancilar Birligi Sitesi'nde içerisinde kimyasal tarım ürünlerinin yer aldığı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Fabrika araç ve yaya girişine kapatılırken, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.
Öte yandan AFAD ekipleri de fabrikada yer alan kimyasal zirai ürünlerin yanmasından dolayı kimyasal sızıntıya karşı ölçüm gerçekleştirdi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.