Antalya'da sel felaketi: Meteoroloji ve AFAD'dan uyarı... Yarın sabaha kadar dikkat!

Antalya kent merkezinde dün akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. AFAD, Antalya, Burdur ve Isparta’da sağanak yağışın devam etmesinin beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı. AFAD bölgede aşırı yağıştan etkilenen 989 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Antalya, Burdur ve Isparta için turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Antalya'da meydana gelen sel felaketinden de acı haber geldi. Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki su birikintisinde kalan otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD uyardı: Yarın sabaha kadar dikkat

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın resmi X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Meteoroloji’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 3 ilimiz (Antalya, Burdur, Isparta) için turuncu yağış uyarısı yapılmıştır. Uyarı verilen illerimizin valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Antalya, Burdur ve Isparta illerinde turuncu uyarılar devam etmekte olup yağışların yarın (14.02.2024) sabaha kadar etkili olması beklenmektedir.

Antalya ilimizde; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1.486 ihbar gelmiş olup, Ekiplerimiz müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Aşırı yağışlardan etkilenen 989 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Çalışmaları koordine etmek üzere bölgeye 1 AFAD Başkan Yardımcısı ve 1 Daire Başkanı görevlendirilmiştir. Bölgede toplam; 398 personel, 63 araç, 24 motopomp, 7 kube motopomp, 13 dalgıç pompa, 7 bot görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

Ali Yerlikaya'dan uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele için bölgede an itibarıyla 248 personel, 63 araç, 24 motopomp ve 13 dalgıç görevlendirildiğini belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile AFAD Başkan Yardımcısı ve Afetlere Müdahale Genel Müdürünün Antalya'ya intikal ettiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"989 vatandaşımız tahliye edildi. İlk etapta Antalya Valiliğimize 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Antalya'mıza ve selden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, 3 ilimizde, Antalya, Burdur ve Isparta turuncu uyarı verdi. Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarını an be an takip etmelerini önemle rica ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun."

Okullar tatil edildi

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava şartları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava şartları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Diğer taraftan valilik tarafından yapılan açıklamada, "Antalya merkez ilçelerinde görev yapan 6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personeli 1 gün idari izinli sayılmıştır" ifadelerine yer verildi.