AÖF 2024 bahar dönemi ara sınavı saat kaçta başlayacak? AÖF sınavı kaç dakika sürüyor?

AÖF vize sınavları saat kaçta?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi iki günde tamamlanacak olan AÖF sınavları 3 oturum halinde yapılacak. AÖF bahar dönemi ara sınavı;

23 Mart 2024 Cumartesi saat: 09:30

23 Mart 2024 Cumartesi saat: 14:00

24 Mart 2024 Pazar saat: 15:00 olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek.

AÖF sınavı kaç dakika sürüyor?



Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30’ar dakika sınav süresi verilecek.

Sınava girerken hangi belgeler getirilecek?

Adaylar sınavlara girerken fotoğraf sınav giriş belgesi ile onaylı kimlik belgesi yanında olacak. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.