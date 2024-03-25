AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF ders geçme notu kaç?

AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF takvimine göre, sınavlar 23-24 Mart tarihlerinde tamamlandı. Sınav sonuçları, genelde sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanıyor. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebiliyor.

ATA AÖF harf notu

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.