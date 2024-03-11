AÖL 2. dönem sınav yerleri açıklandı! AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Adaylar, bugün (11 Mart)’den itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx,

Açık öğretim ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx,

internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu. AÖL 2. dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da

2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü saat 14.00’da

3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü saat 10.00’da

AÖL sınavları kaç dakika sürecek?

Açık lise sınavları üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Adaylara her bir oturum için 100 dakika süre verilecek. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 11 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirilecek.