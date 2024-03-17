AÖL ders geçme notu kaç? AÖL sınav değerlendirmesi nasıl yapılıyor?
AÖL 2. dönem sınavları 16-17 Mart 2024 tarihinde 3 oturum ile gerçekleşti. Sınavın ardından adaylar ders geçme notunun kaç olduğuna ve sınavın nasıl değerlendirildiğini araştırmaya başladılar. Peki, AÖL ders geçme notu kaç? AÖL sınav değerlendirmesi nasıl yapılıyor? İşte detaylar...
AÖL ders geçme notu kaç?
Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 eğitim öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı 45 olarak belirlenmiştir.
Sınavlarda değerlendirme işlemleri 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda adayların verdikleri yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemeyecek.
Puan hesaplaması yapılırken puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Sınav değerlendirmesi nasıl yapılıyor?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak.
Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.