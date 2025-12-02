Aras Kargo siber saldırısı! Aras Kargo hacklendi mi? soruları merak ediliyor. Kargo teslimatı bekleyen müşterileri ise Aras Kargo müşteri hizmetleri hattını yoğun markaja aldı. Müşteriler siber saldırının detaylarını araştırırken sürece ilişkin geniş bilgiye sahip olmanın yollarını arıyor.

ARAS KARGO SİBER SALDIRISI!

Aras Kargo geçtiğimiz gün siber saldırıya uğradı. Dev kargo firması konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Değerli Müşterilerimiz, 30 Kasım 2025 tarihinde sunucularımız bir siber saldırının hedefi olmuştur. Siber güvenlik ekiplerimizin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde durum kısmen kontrol altına alınmış olup, iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

Memnuniyetle belirtmek isteriz ki, şubelerimizde kargo kabul ve teslim işlemleri yeniden başlamıştır.

Ancak bu geçiş sürecinde, operasyonlarımızda ve veri akışında geçici kesintiler yaşanabileceğini önemle belirtmek isteriz. Tüm hizmetlerimizi en hızlı ve güvenli şekilde eski haline getirebilmek için ekiplerimiz aralıksız çalışmaktadır.”

ARAS KARGO HACKLENDİ Mİ?

Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden Aras Kargo, 30 Kasım’da başlayan ve 1 Aralık 2025 tarihi boyunca devam eden geniş çaplı bir siber saldırının hedefi oldu. Şirket, internet sitesi ve mobil uygulamasına erişimi tamamen durduran sorunun, sunucularına yönelik güvenlik saldırısından kaynaklandığını doğruladı.

Saldırı nedeniyle Türkiye genelindeki şubelerde kargo kabul ve teslim işlemleri geçici olarak durduruldu, bu durum milyonlarca müşterinin kargo operasyonlarında aksaklıklara yol açtı. Şirketin Bilgi Teknolojileri ekipleri, dış güvenlik danışmanlarıyla birlikte kesintinin kaynağını gidermek için yoğun bir çalışma başlattı.

Yapılan son resmi bilgilendirmeye göre, 1 Aralık 2025 saat 17.30 itibarıyla kargo takip ve şube işlemleri sınırlı kapasiteyle yeniden hizmete girdi. Aras Kargo, geçiş süreci boyunca teslimatlarda kısa süreli gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulunurken, sistemleri tam olarak normalleştirmek için çalışmaların 7/24 esasına göre sürdüğünü bildirdi.