Aref Ghafouri kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Aref Ghafouri neden gözaltına alındı? soruları araştırılıyor. Kullanıcılar bir döneme damga vuran başarılı yarışmacı hakkındaki detayları öğrenmeye çalışıyor. Son yıllarda adını borsadaki yatırımlarla duyuran Aref’in neden gözaltına alındığı merak ediliyor.

AREF GHAFOURİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Aref Ghafouri, İran-Urmiyeli doğumlu ve Azerbaycan Türkü kökenli bir illüzyonist ve mentalisttir. 1989 doğumlu Ghafouri, daha genç yaşta ilgi duyduğu zihinsel illüzyon ve sahne sanatına yöneldi; 11 yaşında başlayan bu merak, onu profesyonel gösterilere kadar taşıdı.

Kariyerindeki ilk büyük çıkışını, 2011’de katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye ile yaptı. Yarışmadaki performansları sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Aynı yıl, uluslararası arenada prestijli bir ödül olan Merlin Award’ı (Dünyadaki En Ekstrem Sihirbaz) kazanarak ününe ün kattı.

Ghafouri, sahne illüzyonlarının yanı sıra hipnoz, zihin okuma ve büyük sahne numaralarıyla da tanınıyor, gösterilerinde izleyicileri şaşırtan, düşündüren ve merak uyandıran performanslar sergiliyor.

Buna ek olarak, 2012’de Türk vatandaşlığı alarak Türkiye’ye adapte oldu.

Sanatçının kariyeri hem televizyon hem sahne hem de sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaştı. Bugün Aref Ghafouri, Türkiye’de ve kimi zaman uluslararası sahnelerde illüzyonun sınırlarını zorlayan etkileyici ve özgün bir figür olarak öne çıkıyor.

AREF GHAFOURİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Borsa İstanbul'da bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturdukları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda aralarında illüzyonist Aref Ghafouri ve eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu belirlendi. SPK raporlarıyla ortaya çıkarılan usulsüz işlemlerde fiyatları manipüle eden kişilerin 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı' suçlarını işledikleri tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu isimli 7 kişinin tutuklu olarak Cezaevinde oldukları, şüpheliler Aref Ghafourı, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler ,Gökhan Gönül, Emrullah Şalk, Akif Koç isimli 12 kişinin gözaltına alındığı, 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği" ifade edildi.