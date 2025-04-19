Arkadaşı Elif Kırav'ı öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı

Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde 29 yaşındaki Elif Kırav'ın öldürüldüğü ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler, araştırmalarını derinleştirerek tanıklarla görüştü.

İfadesine başvurulan maktulün komşusu, Elif Kırav'ın annesi ve babasıyla birlikte yaşadığını, olay günü sabah saatlerinde daireden çok fazla bağrışma seslerinin geldiğini, kendisinin de seslerden rahatsız olduğunu söyledi.

Tanık, kendisinin tekrar uyumaya çalıştığı sırada apartman merdivenlerinden ayak sesleri duyulduğunu, kapı deliğinden dışarı baktığında ise siyah giyimli bir kişinin apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüğünü belirtti.

Sevil Akdağ - Elif Kırav

Maktulün annesinin saat 16.30 sıralarında telefonla aradığını, kızlarına ulaşamadığını söylemesi üzerine daireye çıktığını anlatan tanık, dairenin açık kapısından içeri girdiğinde Kırav'ı yaralı olarak bulduğunu ve ilgili birimlere haber verdiğini beyan etti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, Elif Kırav'ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kesikler olduğu belirlendi.

Kamera görüntüleri ve tanıkların beyanları doğrultusunda şüphelinin 32 yaşındaki Sevil Akdağ olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, şüpheliyi Esenyurt'ta gözaltına aldı.

İfadesi ortaya çıktı

Sevil Akdağ ifadesinde, maktulle arkadaş olduklarını, gece dışarıda alkol aldıklarını ve daha sonrasında olayın gerçekleştiği adrese geçip alkol almaya devam ettiklerini anlattı.

Sabah saatlerinde Elif Kırav'la aralarında kavga çıktığını, maktulün kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşadıklarını kaydeden Sevil Akdağ, daha sonra yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını ve aşırı içkiden dolayı bir şey hatırlamadığını iddia etti.

Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan Sevil Akdağ'ın olayın yaşandığı evden çıkıp, sokaklarda yürümesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Ablamın 30 bıçak yarası var"

Maktulün kardeşi Furkan Kırav, Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen basın mensuplarına, dün gece kardeşi ve Sevil Akdağ'ın eğlenmeye çıktıklarını anlattı.

Ablasının gece sonunda Sevil Akdağ'ı eve davet ettiğini dile getiren Kırav, "Bildiğim kadarıyla eve gelmişler. Evde her şey normalmiş. Yemek söylemişler, yemişler" dedi.

Kırav, daha sonra ikilinin arasında büyük bir kavga olduğunu kaydederek, "Ablamın 30 bıçak yarası var. Şu an cenaze için bekliyoruz. Telefonunu da kimse ulaşamasın diye başka yere atmış. Polisler bizden önce yakaladı ama cezasını çekmesini, adaletin yerini bulmasını umuyoruz" diye konuştu.