Arnavutköy'de fabrika yangını

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Boğazköy'de 3 katlı terlik fabrikasının çatısında yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi Erciyes Sokakta bulunan 3 katlı terlik fabrikasının en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatı katını sardı. Yangın nedeniyle çıkan kara dumanlar bir çok ilçeden görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı, sokak trafiğe tamamen kapatıldı. Yangının çıktığı esnada içeride çalışan kimsenin olmadığı bildirildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı fabrika dron ile havadan görüntülendi.

Fabrika yandığı esnada caddede seyir halinde olan tır şoförü Bedirhan Koçak, “Bursa’dan İstanbul’a malzeme getirdim tır şoförüyüm. İtfaiye ve polis ekipleri caddeyi kapatmıştı. İlk başta anlayamadım, malzeme getirdiğim yan fabrika yanıyordu. Olay yerine itfaiye ve polis ekiplerimiz anında müdahale ettiği için Allah’a şükür bildiğimiz kadarıyla can kaybı yok.” şeklinde konuştu.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alınırken, iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.