Asgari ücret ne kadar artacak? Ara zam hazırlıkları başladı

Seçim maratonunun sona ermesinden sonra gözler asgari ücrete yapılması planlanan artışa çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam için ilerleyen günlerde toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü yeni kabine toplantısında, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." açıklaması yapması iş hayatını hareketlendirdi. Gözler bütün vatandaşları etkileyecek yeni asgari ücret rakamına çevrildi.

Peki asgari ücret ne kadar? Ne kadar artış yapılacak?

Asgari Ücret şu anda brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete yapılacak yapılacak artışı belirlemek için günlerde toplanacak.

Komisyonun, TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyonunun ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak, yapılacak ara zam miktarını belirlemesi bekleniyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.