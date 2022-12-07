Asgari ücret pazarlığının 8 bin 250 liradan başlayacağı tahmin ediliyor

Mehmet KAYA/ANKARA



İkinci toplantı 14 Aralık günü gerçekleştirilecek. İlk toplantının açılış bölümünün basına açık olması ve tarafların konuşma yapması bekleniyor. İlk toplantıda önceki yılların aksine, çalışma gündeminin belirlenerek, asgari ücret tespitine konu kalori hesabı, gıda fiyatları artışı ve genel ekonomik duruma ilişkin yazıların ilgili kuruluşlara gönderilmesi bekleniyor.

İşçi kanadının bu komisyonda öncelikli olarak asgari ücretin ekonomi açısından ulaştığı konumu sorgulayacağı vurgulandı. Asgari ücretin neredeyse temel ücret haline gelmesi, çalışanların önemli bir kısmının asgari ücretli olmasının ciddi bir sosyal-ekonomik soruna işaret ettiği vurgulanacak. Bu dengesizliğin giderilmesinde sendikalılığın çözüm olabileceği, bu nedenle sendikal örgütlenmenin önünün açılması istenecek. TÜRK-İŞ daha önce sendikal örgütlenmenin engellerinin kaldırılmasına yönelik bir dizi çözüm önerisi geliştirmişti.

Gelir vergisi dilimleri adil belirlenmeli

Komisyon toplantısı öncesi işçi kesimi de pozisyonunu güçlendirdi. Komisyon üyesi TÜRK-İŞ’in çeşitli kurullarında pazarlığın 8 bin 250 TL’den başlamasının beklendiği vurgulanıyor. Bunda, 2022’de artışların vergideki iyileştirmeler hariç reel tutarındaki artış hesabı dikkate alınıyor.

İşçi kesimi ayrıca gelir vergisi dilimlerinin adil biçimde belirlenmesini kritik unsur olarak masaya koyacak. İşçi kanadının asgari ücretin seviyesi kadar, gelir vergisi dilimlerinin ayarlanmasını da kritik bulduğu kaydedildi. Asgari ücretin yıl içinde vergi diliminin üst basamağa çıkması bir yana, toplu sözleşme uygulanan yerlerde yıl içinde birkaç kez farklı ücret hesaplamalarının gündeme geldiği, bunun da ücret yüksekliğinden değil, gelir vergisi dilimlerinin düşük belirlenmesinden kaynaklandığı vurgulandı. İşçi kanadı, işveren tarafının da bu düzenlemeye sıcak bakacağını tahmin ediyor.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bugün toplanıyor

Bu arada, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bugün asgari ücret komisyonu toplantısı öncesi toplanarak, tüm başkanların görüşlerini alacak ve izlenecek strateji oluşturulacak. TÜRK-İŞ Komisyon heyetine bu yıl TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak başkanlık edecek. Heyette Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ve Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım yer alacak.