Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İlk tur görüşmeler bugün

Asgari ücrette pazarlık görüşmeleri başlıyor, ara zammın bayramdan önce netleşmesi sendikalardan gelen isteklerden biri oldu.

Hükümetin seçimlerden önce asgari ücrete artış sinyali vermesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Komisyon'un çalışmalarına başlayacağını belirtmişti.

Çalışmaya Sosyal Güvenik Bakanlığı temsilcileri ve işçi kesimi temsilcileri katılacak. TÜRK-İŞ heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine Akansel Koç başkanlık edecek.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmesinden sonra dün, "Bizim görüşümüz, hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır." açıklaması yapmıştı.

Hükümet kanadından açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret çalışmalarıyla ilgili olarak "Çalışanları enflasyona ezdirmemek temel ilkemizdir. Hep bu politikayı izledik aynı doğrultuda devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mevcut asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.