Asgari ücrete ara zam var mı? Temmuz'da devreye girecek yeni düzenleme

Asgari ücretle ilgili açıklamalar en çok merak edilenler arasına girdi. Hükümetten asgari ücretle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bir mesaj yayınladı. Bilgin, "Hayat şartlarını dikkate alarak temmuz ayında yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız' ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete ara zam en çok konuşulanlar arasına girdi. Peki asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Erdoğan "Temmuz'da var" demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart'ta partisinin Grup Toplantısından sonra gazetecilerin 'Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek' sorusu üzerine 'Temmuz'da var' yanıtını vermişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ile ilgili olarak "Hayat şartlarını dikkate alarak temmuz ayında yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız" açıklaması yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle bakanlığın internet sitesinde mesaj yayımladı.

Temmuz'da yeni düzenleme sinyali

Bilgin, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye'nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarımızı istikrarlı ve güvenli bir şekilde atıyoruz. 2023 yılı asgari ücreti, 2022 yılına göre net artış oranını yüzde 100 yaparak ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız." ifadelerini kullandı.