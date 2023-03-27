  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakanlıktan açıklama geldi
Takip Et

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakanlıktan açıklama geldi

En düşük emekli maaşı 7.500 liraya çıktı, emekli ikramiyeleri 2.000 lira olacak. Asgari ücrete 'ara zam' yapılacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından asgari ücret haberlerine yalanlama.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

14 Mayıs seçimlerine günler kala en düşük emekli maaşı ve emekli ikramiyelerine yapılan artıştan sonra en çok merak edilen konulardan biri de 'asgari ücrete ara zam yapılacak mı?' sorusu oldu.

Asgari ücret 1 Ocak 2023'ten itibaren brüt 10 bin 80 TL, net 8 bin 506 TL'ye yükseltilmişti.

'Asgari ücrete ara zam' iddiaları üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bir açıklama yaparak "Asgari ücrete ara zam gelmeyecek. Olağanüstü şartlar olursa düşünülür" ifadesini kullandığı öne sürüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir açıklama yayınlayarak iddiaları yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımızın asgari ücretle ilgili bir açıklaması olmamıştır. Yazılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı web sitelerinde asgari ücret ile ilgili yeni gibi servis edilen bazı haberler yer alıyor. Bakanımızın asgari ücretle ilgili yeni bir açıklaması olmamıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Gazi maaşları asgari ücret düzeyine çıkarıldıGazi maaşları asgari ücret düzeyine çıkarıldıGündem

 

 

 

Asgari ücrete ‘brüt’ hazırlığı

Asgari Ücret Haberleri

Asgari ücrete ‘brüt’ hazırlığı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Asgari Ücret