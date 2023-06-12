'Asgari ücretin alım gücü 6 bin 580 liraya düştü'

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında ekonomik gidişatı eleştiren

Sarı, şunları söyledi:

"Gündemden kaçan, halkın gündemini suni konu başlıklarıyla kapatmaya çalışan iktidar ekonomik buhranın artarak büyüdüğünü görünmez kılmaya çalışıyor ama fiili bir gerçek de var; ülkenin içinde bulunmuş olduğu ekonomik buhran çok açık ve net bir şekilde seçimlerden sonra gündeme geldi. 28 Mayıs'ın ardından yükselişi durdurulamayan döviz kurları her gün yeni bir rekora ilerliyor. Dolar/TL, 14 Mayıs seçimlerinden önce 19,57, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs'tan önce ise 19,97 seviyesindeydi. Şimdi 23,38 seviyesine geldi. 14 Mayıs’tan bu yana TL yaklaşık yüzde 20 değer kaybetmiş durumda. 28 Mayıs’tan bu yana da yaklaşık yüzde 17 değer kaybetmiş durumda. TL günden güne erirken vatandaşın alım gücü düşüyor. Asgari ücret 14 Mayıs’tan önce yaklaşık 435 dolarken şimdi 364 dolara düştü. Yani 71 dolar kayıp var ki bu da bugünkü kurla bin 660 TL ediyor. Memur maaşındaki kayıp büyürken yılın başından bu yana 8 bin 506 liralık asgari ücretin alım gücü 6 bin 580 lira değerine düşmüş durumda. En düşük emekli aylığı bin 245 lira azaldı. Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi verdiği 22 bin lira vaadi bile, 28 Mayıs seçimlerinden bugüne yaklaşık 188 dolar erimiş durumda alım gücü karşılığında baktığımızda. Yani bir ayda gelinen durum ortada. Vatandaş fakirken daha fakir oldu. Neden? Çünkü seçim öncesi yanlış ekonomi politikalarının yarattığı sorunlar halının altına süpürüldü. Şimdi gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. Seçimin ardından sigarasından elektronik eşyasına zam yağmuru başladı. Ekmek üreticileri haziranda zam istiyor. Bir ekmeğin 10 liraya kadar çıkabileceği daha şimdiden konuşulur duruma geldi. Ekonominin kitabını yazanlar, ben ekonomistim diyenlerin mutfaktaki yangını söndüremediği ortada. Halk, harcamalarında en yüksek payı; birinci sırada yüzde 22,8 ile gıdaya ayırıyor, ikinci sırada yüzde 22,4 ile konut ve kira, üçüncü sırada ise yüzde 21,3 ile ulaştırma harcamaları var. Benzin yüzde 16, mazot yüzde 15, LPG yüzde 10, mutfak tüpü yüzde 5, çay yüzde 43 zamlanalı daha 3 gün oldu. 14 Mayıs’taki seçimlerin olacağı hafta 345 TL olan 1,2 kiloluk bebek maması bir hafta içinde yüzde 15,6 zamlanarak 409,5 TL’ye çıktı. Son bir yılda, dana eti yüzde 137, kuzu eti yüzde 111, kuru fasulye yüzde 93, kuru soğan yüzde 92, beyaz peynir yüzde 92, nohut yüzde 83 zam gördü ve daha nice zamlar kapıda.

"Asgari ücretin alım gücündeki erimesi artarak devam ediyor"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran Salı günü toplanacak. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili sürecin insanlarımızın alım gücünü dikkate alacak bir düzlemde yönetilmesi gerekiyor. Asgari ücretin alım gücündeki erimesi artarak devam ediyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının mayıs ayı sonuçlarına göre; açlık sınırı 11 bin 810 liraya, yoksulluk sınırı ise 31 bin 152 liraya yükseldi. Açlık sınırı altında ücrete mahkum edilen asgari ücretli çalışan emekçilerimizin ekonomik durumlarının yapılacak olan zamla düzeltilmesini istiyoruz. Konunun takipçisi olacağız.” (ANKA)