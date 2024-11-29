Asgari ücrette kritik toplantının tarihi belli oldu

Hükümeti temsilen Çalıışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisinin başkanlık yapacağı, çalışanlar tarafında işçiler ve sendikalar ile işveren temsilcilerinin bir araya geleceği 2025 yılı asgari ücret maratonu başlıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için ilk toplantısını 10 Aralık 2024 Salı günü yapacak.

Her yıl aralık ayında toplanan komisyon asgari ücret zammı için pazarlıklar yapıyor.

Teamüllere göre, işçi sendikaları, işveren sendikaları ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon aralık ayında dört kez bir araya geldikten sonra asgari ücret üzerinde karar veriliyor.

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Son yıllarda enflaysondaki hızlanma ile asgari ücrete yapılan zamlar yüksek olurken, bu yıl asgari ücret zam görüşmeleri beklenen ve geçmiş enflasyon tartışmaları gölgesinde başlıyor.

2024 yılında yüzde 49 oranında zam yapılan asgari ücrete, temmuz ayında zam yapılmamıştı.

Geçmişe yönelik enflasyon telafisi şeklinde yapılabilecek zam oranı yüzde 45 seviyelerinde olurken, ekonomistler ve yabancı kurumlar bu oranda bir zammın enflasyonla mücadeleyi baskılayacağını öngörüyor.

Beklenen enflasyon oranında yapılacak zam oranları da yüzde 20-25 aralığında kalıyor.