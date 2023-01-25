  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
Takip Et

Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

MSB, şubat, mart ve nisan döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının belirlendiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Şubat, Mart, Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." denildi.

 

 