Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
MSB, şubat, mart ve nisan döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının belirlendiğini duyurdu.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Şubat, Mart, Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." denildi.