ATA AÖF vize sınavları ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF vize sınavları saat kaçta?

Atatürk Üniversitesi AÖF sınav takvimi belli oldu. Buna göre vize sınav oturum saati ve tarihi şu şekilde:

I.Oturum-27 Nisan 2024 Saat:09.30

II.Oturum-27 Nisan 2024 Saat:14.00

III.Oturum-28 Nisan 2024 Saat:14.00

"Her ders için sınav süresi 30 dakikadır."

ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden sınav yerlerini öğrenebilecek. ATA AÖF sınav giriş belgesi aynı zamanda ÖYS, AtaMeta uygulamasının "Sınav işlemleri" katı, ATA-AOF Mobil ve ATA AOF OYS uygulamasından da alınabilecek.

ATA AÖF sınav giriş belgesi almak için tıklayınız