ATA AÖF vize sınavları ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
27-28 Nisan tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) ara dönem vize sınavları yapılacak. 95 sınav merkezinde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacak olan 3 oturumlu sınavlar için sınav giriş belgesi nasıl alınır ve sınavların saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 2024 ATA AÖF vize sınavları saat kaçta? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar…
ATA AÖF vize sınavları saat kaçta?
Atatürk Üniversitesi AÖF sınav takvimi belli oldu. Buna göre vize sınav oturum saati ve tarihi şu şekilde:
I.Oturum-27 Nisan 2024 Saat:09.30
II.Oturum-27 Nisan 2024 Saat:14.00
III.Oturum-28 Nisan 2024 Saat:14.00
"Her ders için sınav süresi 30 dakikadır."
ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden sınav yerlerini öğrenebilecek. ATA AÖF sınav giriş belgesi aynı zamanda ÖYS, AtaMeta uygulamasının "Sınav işlemleri" katı, ATA-AOF Mobil ve ATA AOF OYS uygulamasından da alınabilecek.