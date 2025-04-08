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Avcılar E-5'te feci kaza: Metrobüs bariyerine çarptı, savrularak yan yola uçtu

Avcılar E-5'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce metrobüs bariyerine çarptı, ardından savrularak yan yola uçtu.

Haber Merkezi
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Avcılar E-5'te feci kaza: Metrobüs bariyerine çarptı, savrularak yan yola uçtu
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Edinilen bilgilere göre olay Avcılar'da E-5 Küçükçekmece istikametinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil metrobüs bariyerine vurdu. Savrulan otomobil beton bariyerleri aşarak yan yola uçtu. Kazada araçta bulunan iki kişi, vatandaşların yardımıyla yaralı olarak çıkartıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Metrobüs bariyerine çarpan otomobil savruldu

Yaşanan kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde metrobüs bariyerine çarpan otomobil savruluyor. Beton bariyerleri aşan otomobil yan yola geçerek duruyor.

 

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