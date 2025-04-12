  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Avcılar'da metrobüs kazası: 16 hafif yaralı
Takip Et

Avcılar'da metrobüs kazası: 16 hafif yaralı

İstanbul Avcılar'da durağa yanaşan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. Kazada 16 kişi hafif şekilde yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avcılar'da metrobüs kazası: 16 hafif yaralı
Takip Et

Edinilen bilgilere göre, olay, Avcılar İBB Sosyal Tesisler metrobüs durağında yaşandı. Beylikdüzü Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs sürücüsü, durağa yanaşırken önündeki metrobüse çarptı.

Kazada metrobüs içerisinde bulunan yolcular savrularak hafif şekilde yaralandı. Toplam 16 yolcunun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek çevre hastanelere kaldırdı.

Kaza sonrası bölgede metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Art arda sıralanan metrobüsler seferlerde gecikme yaşanmasına neden oldu. Kazanın yaşandığı bölgede İBB ekipleri tarafından kumlama çalışması yapıldı. Metrobüs yolu çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Gündem
SON DAKİKA... CHP MYK üyeleri belli oldu: Listede 2 yeni isim var
CHP MYK üyeleri belli oldu: Listede 2 yeni isim var
Dışişleri Bakanı Fidan,  Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan,  Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
Kapıkule'deki rüşvet operasyonu: 23 gümrük muhafaza memuru tutuklandı
Kapıkule'deki rüşvet operasyonu: 23 gümrük muhafaza memuru tutuklandı
İtalya tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı (Video)
İtalya tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı
Muğla'da yangın riski yüksek bölgelerde ormanlık alanlara giriş yasağı uygulanacak
Muğla'da yangın riski yüksek bölgelerde ormanlık alanlara giriş yasağı uygulanacak
Ankara’da üç taşınmaz satışına onay çıktı
Ankara’da üç taşınmaz satışına onay çıktı