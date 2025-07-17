İmamoğlu: CHP, her sürecin tam merkezindedir

Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünün silah bırakması ve devam eden sürece ilişkin İmamoğlu'nun değerlendirmesi paylaşıldı.

İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Aziz Milletim; Mensubu bulunmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi, tarihsel tutarlılık içerisinde, savaşların, terörün ve terörden beslenenlerin her daim karşısında olmuştur. Bizler barışın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. 'Yurtta barış dünyada barış' bizim vazgeçilmez ve ebedi prensibimizdir.

Ülkemize büyük bedeller ödeten, binlerce vatandaşımızın canına mâl olan, kahraman ordumuz, emniyet ve jandarma mensuplarımızın şehadetine sebep olan terörü reddederken, siyasi mücadelemizin her anında sivil ve barışçıl siyaseti savunduk. SHP'den CHP'ye bizim yolumuz, Türk-Kürt memleketimizdeki bütün vatandaşlarımızın demokratik, adil, müreffeh ve özgür bir hayat yaşaması için yürünmüş bir yoldur. Tarihimiz, terörün değil, sivil ve barışçıl siyasetin güçlenmesi yolunda attığımız adımlarla doludur.

Bu sebeple, Türkiye'de barış ve huzur ortamının güçlenmesine katkı sağlayacak her girişim, bizim en doğal şekilde bir aktörü ve koruyucusu olacağımız girişimlerdir. Bunu yalnız ana muhalefet olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran parti olmanın verdiği göreve sahip çıkarak gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

''Terörsüz ve Demokratik Türkiye' ülkemizin demokrasi, adalet ve refaha kavuştuğu bir sürece dönüşmelidir"

Bir hususun altını net bir biçimde çizmek istiyorum: Terörün bitmesi adına başlatılan süreç siyasetçilerden ve partilerden daha büyüktür ve topyekûn milletimizin geleceği adına, milletle birlikte yapılmalıdır. "Terörsüz ve Demokratik Türkiye" ülkemizin demokrasi, adalet ve refaha kavuştuğu bir sürece dönüşmelidir. Ancak demokrasiyi ve adaleti temel alan bir süreç geleceğimizin teminatı olabilir. Bu süreç kibirle, dışlayarak, kutuplaştırarak değil; şeffaf, kapsayıcı ve birleştirici bir tutum ve tavır ile yürütülmelidir.

"CHP, her sürecin tam merkezindedir"

Yıllardır Türkiye'ye kaos, kriz ve baskı siyaseti uygulayan, milletimizi ayrıştıran, nefret dilinden sakınmayan ve dönemsel çıkarlarına göre hareket eden iktidar, ne ucuz bir siyasetle bizi bu sürecin dışında bırakabilir ne de milletimizin duygularını istismar edebilir. Türkiye'nin birinci partisini yok sayanları, millet de yok sayar. İstedikleri kadar CHP'yi dışarıda bırakmaya çalışsınlar, Türkiye'nin birinci partisi CHP, devletimizin kurucu değerlerinin ve geleceğinin en büyük teminatı olarak her sürecin tam merkezindedir.

"Süreci kendi ikballeri ve siyasi çıkarları için bir fırsat olarak gören akıldan ayrışın"

'Terörsüz ve Demokratik Türkiye' yolunda DEM Parti'ye ve bu sürecin yolunu açan MHP'ye özellikle seslenmek istiyorum. Bu süreci kendi ikballeri ve siyasi çıkarları için bir fırsat olarak gören akıldan kendinizi ayrıştırmalısınız. Zira ana muhalefet partisini; cezaeviyle, operasyonlarla, iftiralarla ve davalarla susturmaya çalışan bir irade asla kazanamayacaktır. Milletimiz, tüm dünyaya nâm olmuş sabrı, adaleti, vicdanı ve ahlakıyla bu tür müdahalelere cevabını önümüzdeki ilk seçimde sandıkta verecektir.

"TBMM'de atılacak adımlar, hepimizin ortak iradesiyle gerçekleştiği müddetçe milletimiz tarafından kabul görecektir"

'Terörsüz ve Demokratik Türkiye' yolunda TBMM çatısı altında kurulacak komisyonda atılacak adımlar, hepimizin ortak iradesiyle gerçekleştiği müddetçe milletimiz tarafından kabul görecektir. Söz konusu komisyonun bu önemli sürece katkı verebilmesinin temel şartı, çalışma usulünün TBMM'de temsil edilen tüm partilerin öneri ve taleplerinin dikkate alınarak çoğulcu bir bakış açısıyla belirlenmesidir.

Bugün bizlere düşen, bu topraklarda kardeşçe, özgürce ve onurluca bir yaşamı inşa etmektir. Bu yol zorlu olsa da inancımız tam, irademiz sağlamdır. Çünkü biliyoruz ki, bu memleket hepimizin... Tıpkı büyük şair Nazım Hikmet'in söylediği gibi: Dörtnala gelip Uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim... Kapansin el kapıları, bir daha açılmasın, Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim... Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, Ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim..."