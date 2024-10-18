Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in cenaze töreninin detayları belli oldu

'Bir Demet Tiyatro', 'Avrupa Yakası', 'Yahşi Cazibe', 'Seksenler' gibi birçok yapımda rol alan sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının vefatını Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm..." ifadesiyle duyurdu.

Cenazesi ile ilgili detayları Birol Güven paylaştı

Çelik'in cenaze töreniyle ilgili Sinema Genel Müdürü Birol Güven X hesabından "Vural Çelik'in cenaze detayları kesinleşti. Yarın (19 Ekim) Cumartesi günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra, Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecektir" açıklamasını yaptı.

Son paylaşımı hastaneden yapmıştı

Evinde ölü bulunan Vural en son 3 gün önce hastanede çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşmış, "Bu hastaneye geldiğim kadar dizi çekseydim şu anda yatım katım villam olurdu" demişti.

Evinde ölü bulundu

51 yaşında vefat eden oyuncunun bir süredir kalp rahatsızlığıyla mücadele ettiği öğrenildi.

Üsküdar'daki evinde ölü bulunan oyuncu Vural Çelik'in cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan menajeri ve çocukluk arkadaşı Rasim Özcan, "Şeker vardı tansiyon vardı kalp vardı. Olaydan 2 gün önce de rahatsızlandı hastaneye gitti ve serum fotoğrafını zaten paylaşmıştı. Adli Tıp kesin sonucu söyleyecek ama kalp krizi gibi gözüküyor." dedi.

"Yalnızlık kötü" paylaşımı yeniden gündem oldu

Vural Çelik'in geçtiğimiz yıl yalnızlıkla ilgili yaptığı paylaşım yeniden gündeme oturdu. Vural Çelik, "Sevgili dostlar, bu hayatta ister zengin olun ister fakir ama sadece karşı koltuğunuz boş kalmasın. Yalnızlık kötü şey" demişti.

Vural Çelik'in vefatı sonrası sanat dünyasından taziye mesajları geldi

Gülse Birsel: "Kubilay'ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz..."

Reha Özcan: "Sabır diliyorum... Çok üzgünüm..."

Seren Fosforoğlu: "Ahh çok üzüldüm."

Renan Bilek: "Ah yaaaa.. Başımız sağ olsun usta ya..."

Açelya Akkoyun: "Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun ailesine ve sevdiklerine sabırlar dilerim."

Zeynep Mansur: "Ahh çok üzüldüm Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sevenlerine sabır dilerim…"