Avrupa'nın en düşüğü olan emekli maaşları erimeye devam ediyor

2024 yılı "Emekliler Yılı" ilan edilirken, emeklilerin maaşlarda kayıplarının sürdüğü bir yıl olmaya da devam ediyor.

Sözcü'nün haberine göre, Türkiye’de en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL yaklaşık 286 Euro ediyor. Bu maaş, Avrupa ülkeleri arasında en düşük emekli maaşı olarak görünüyor. 2023 yılında 8 bin 500 tL olan en düşük emekli maaşı 257 Euro olarak da Avrupa ülkeleri arasında sonuncu sırada yer alıyordu.

Son günlerde konuşulan en düşük emekli maaşına 2 bin lira zam gelmesi gerçekleşirse, 342 Euro ile emekli maaşları Avrupa'da 330 Euro olan Bulgaristan’dan sonra en düşük maaş olacak.

10 yıl önceyi yakalamak için 2 bin 450 lira zam gerekiyor

2021 yılında en düşük emekli maaşı 357 Euro’ya karşılık geliyordu.

Döviz bazında 2012 yılında 237 Euro ile en düşük seviyesini gören emekli maaşlarının 10 yıl önceki seviyesine ulaşabilmesi için 71 Euro yani yaklaşık 2 bin 450 lira artması gerekiyor.

Avrupa’da emekli maaşlarının en yüksek olduğu ülkelerin başında 2 bin 734 Euro ile Lüksemburg geliyor. 2 bin 513 Euro ile İzlanda onu izlerken, 2 bin 448 Euro ile Norveç 3. sırada yer alıyor.

Emekli maaşları sadece 2 ülkede geriledi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) “Avrupa’da ve Türkiye’de emeklilerin durumu raporu" 2012-2021 yılları arasında Avrupa’daki 31 ülkeden 30’unda Euro bazlı ortalama brüt emekli maaşlarının arttığını hesaplarken, tersi durumun Türkiye ve Yunanistan’da yaşandığını ortaya çıkardı.

Yunanistan’da emekli maaşları 9 yılda yüzde 2 gerilerken, Türkiye’de yüzde 34 oranında geriledi.