Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik için Macaristan'dan iade talebi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının yurt dışına kaçan firari gizli tanığı Serdar Sertçelik hakkında "Belgeler Macaristan'da, iadenin yapılmasını bekliyoruz" dedi.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklama yaptı.
Macaristan'da 40 günlük geçici tutuklama kararının verildiğini hatırlatan Tunç, belgelerin Macaristan'da olduğunu kaydederek iadenin beklendiğini söyledi.