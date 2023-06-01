AYM, açıklamalarıyla ceza alan Canan Karatay’ı haklı buldu

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Anayasa Mahkemesi (AYM), özellikle beslenme alışkanlıkları konusundaki sert açıklamalarıyla gündemde olan ve katıldığı bir TV programı nedeniyle idari para cezası verilen Prof. Dr. Canan Karatay’ın itiraz başvurusu değerlendirdi.

Yüksek Mahkeme kararında, Karatay’ı cezalandıran mahkemenin, açıklamalarının halk sağlığı için yarattığı tehditleri somut olarak ortaya koyamadığı bildirildi.

Kararda, başvurucu hakkında disiplin cezası verilmesinin de ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale olarak değerlendirildi.

Ayrıca, başvurucunun kendi bakış açısından doğru beslenmenin kişilerin ruh sağlığını olumlu olarak etkilediğini herkesin anlayabileceği bir dille anlattığı belirtilirken, “Başvurucunun bazı ifadelerinin meslektaşlarını eleştirdiği, hatta abartıya kaçtığı kabul edilse bile bir bilim insanının yerine kendi koyup belli bir durumda kullanılacak ifade şeklinin ne olacağını belirlemek yargı mercilerinin görevi olmamalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı olan Prof.Dr. Canan Karatay, daha önce İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütmüştü.