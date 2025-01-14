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Ayşe Barım soruşturması: Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya, ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı.

Haber Merkezi
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Ayşe Barım soruşturması: Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı
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ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında adı Mert Demir ile anılan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldı.

Sektörde tekelleşme iddaları ile ilgili soruşturma büyüyor

ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Barım'a son olarak yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Rekabet Kurumu, 21 şirket hakkında soruşturma başlatmıştı

Oyunculuk alanında faaliyet gösteren bazı menajer ve cast ajansı sahipleriyle ilgili ‘tekelleşme’ iddiası üzerine harekete geçen Rekabet Kurumu, 21 şirket hakkında soruşturma başlattı. En çok konuşulan isim ise ID İletişim’in ortaklarından Ayşe Barım oldu. Ayşe Barım hakkında İstanbul Başsavcılığı ayrı bir soruşturma başlattı.

 

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