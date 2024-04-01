Ayşe Çelik, Türkiye’nin en genç belediye başkanı oldu

Türkiye sandık kararını verirken, ülkenin dört bir yanından seçimlere dair çarpıcı sonuçlar gelmeye devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi'nde seçim heyecanı sona erdi ve 22 yaşındaki bağımsız aday Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara belde belediye bakanlığını kazandı. Böylece Zeynep Çelik, Türkiye'nin en genç kadın Belediye Başkanı unvanını da kazandı.

“Kalkım’a yakışır hizmeti getirmeyi kendime borç bilirim”

Yaklaşık 5 yıl süreyle Kalkım Beldesi'nde Belediye Başkanlığı görevini üstlenecek olan Zeynep Çelik, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalkım’a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin.”