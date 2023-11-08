Aysel Tuğluk serbest bırakıldı

Hakkında Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 2012 tarihli bir dava çerçevesinde ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarılan Aysel Tuğluk, İstanbul’daki ikametinde gözaltına alındı. Tuğluk, daha sonra Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Burada ifade işlemleri için İstanbul 24.Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Duruşmaya sanık Aysel Tuğluk ile avukatları katıldı.

"Örgüt mensuplarıyla selamlaştığınız ve kucaklaştığınız iddiası var’’

Mahkeme başkanı duruşmada sanık Tuğluk’a yönelik, "2012’de yapılan operasyonlarda ölü ele geçirilen teröristlerden dolayı, bunların bulunduğu köye cenazelerin yanına sizin de içinde bulunduğunuz heyet gitmiş. Şemdinli’ye gidilmiş. Ziyaretten sonra dönüş yolunda Bağlar köyüne gelinmiş. Burada biri bayan olmak üzere 4 terörist yol kesmiş. Sizin burada örgüt mensuplarıyla selamlaştığınız ve kucaklaştığınız iddiası var. Ne diyeceksiniz?" dedi.

"Örgüt mensuplarıyla selamlaştığım ve kucaklaştığım şeklindeki iddiaları kabul etmiyorum’’

Tuğluk ise, "Anlattığınız olayı tam olarak hatırlayamadım. Bahsi geçen örgüt mensuplarıyla selamlaştığım ve kucaklaştığım şeklindeki iddiaları kabul etmiyorum. Başka söylemek istediğim bir şey yok. Suçsuzum, beraatıma karar verilsin" ifadelerini kullandı.



Duruşmada sanık avukatı, esasa ilişkin değerlendirmeyi esas mahkemede yapacaklarını belirterek, "Sağlık durumuna ilişkin olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın infaz erteleme kararı var. Bu kararı sayın mahkemenin takdirine sunmak üzere mahkemenize arz ediyoruz. Sağlık koşullarıyla ilgili değerlendirmeler de esas mahkemesinde yapılsın. Bu aşamada serbest bırakılmasını ve nihai olarak sanığın beraatına karar verilmesini talep ederiz" şeklinde konuştu. Mahkeme, sanık Aysel Tuğluk’un ifade alınma işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmasına karar verdi.