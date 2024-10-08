Ayşenur Halil, İkbal Uzuner ve cani Semih Çelik'in telefonları ve bilgisayarı inceleniyor

Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan ve Fatih'te Ayşenur Halil (19) ile İkbal Uzuner'i (19) öldürüp Edirnekapı'da surlardan atlayarak hayatına son veren Semih Çelik'in dijital materyalleri polis ekiplerince toplandı.

Telefonlar ve caninin bilgisayarı incelenecek

Hayatını kaybeden genç kızların telefonları ve saldırganın evindeki bilgisayarın emniyet görevlilerince inceleneceği öğrenildi.

Surlardaki yazılar daha önce yazılmış

Sosyal medyada yer alan, Fatih'te olayın gerçekleştiği surlarda boya spreyiyle oluşturulmuş yazının daha önceden yazıldığı belirlendi.

Görüntülerdeki gizemli kişinin kimliği belli oldu

Bazı sosyal medya platformlarında olay anında surlarda 2 kişi olduğuna yönelik paylaşımlara konu olan diğer kişinin ise olaya müdahale etmek isteyen bir polis memuru olduğu tespit edildi.