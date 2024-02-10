Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Şubat 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? 10 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 10 Şubat tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 10 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.02.10 13:16:52 38.2967 37.8262 7.6 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.02.10 13:07:13 36.9235 28.2908 5.4 -.- 1.6 -.- BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.02.10 13:04:04 38.1917 37.7035 1.9 -.- 1.3 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.10 12:36:14 38.0717 38.3340 4.0 -.- 1.3 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.10 12:31:30 37.9450 36.6218 5.2 -.- 1.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.10 12:04:36 34.5160 24.7532 5.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.10 11:53:52 36.2653 33.7038 0.0 -.- 1.1 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.02.10 11:52:23 37.6535 35.8403 7.2 -.- 1.8 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.02.10 11:25:53 38.4753 39.5995 12.1 -.- 2.1 -.- TEKEVLER-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.02.10 11:22:13 37.8362 36.6327 11.5 -.- 1.9 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.10 10:47:40 38.1370 37.0030 5.9 -.- 2.0 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.10 10:39:21 38.9033 36.9317 4.3 -.- 1.1 -.- ERDOGAN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.02.10 10:22:38 38.0965 38.4700 7.6 -.- 2.0 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.10 09:34:20 38.3453 37.6622 15.8 -.- 1.6 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.02.10 09:30:16 38.0637 36.6182 5.5 -.- 1.7 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.10 08:52:16 38.8225 37.5627 5.0 -.- 1.0 -.- ILISULUK-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2024.02.10 08:36:15 38.7892 26.6263 6.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.02.10 08:31:08 37.8880 36.2272 3.6 -.- 1.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.10 07:47:16 38.0662 36.4422 5.0 -.- 2.2 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.10 07:44:38 34.9577 24.4590 5.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.10 07:30:05 38.1835 38.3770 11.5 -.- 1.3 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.02.10 07:21:30 38.1318 36.9832 5.0 -.- 3.6 3.5 YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.10 07:17:22 38.3610 37.4913 7.3 -.- 1.5 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.10 06:28:10 37.0813 28.9408 6.1 -.- 2.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.02.10 05:57:33 37.7543 35.0490 5.0 -.- 1.7 -.- ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2024.02.10 05:37:06 35.0933 25.1815 5.2 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.10 05:23:58 38.2753 36.1070 5.0 -.- 1.4 -.- KOCCAGIZ-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.10 05:19:08 36.2932 36.1737 5.0 -.- 1.1 -.- ALAZI-(HATAY) İlksel
2024.02.10 04:34:32 37.1570 36.6520 5.3 -.- 1.4 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2024.02.10 04:26:12 37.7303 26.8358 7.2 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.10 04:14:12 38.3412 38.2608 14.9 -.- 1.1 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.02.10 03:39:55 39.4867 28.0467 1.8 -.- 1.5 -.- COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.02.10 02:58:47 37.8910 26.8453 7.1 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.10 02:57:27 36.9355 36.8402 4.8 -.- 2.0 -.- BURUNSUZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.02.10 02:38:51 38.1272 37.8192 11.9 -.- 1.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.02.10 02:33:07 37.3865 37.1908 2.7 -.- 1.9 -.- CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.10 02:25:04 34.3217 24.2677 21.9 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) REVIZE01 (2024.02.10 02:25:04)
2024.02.10 02:18:01 37.4457 37.1493 5.2 -.- 2.1 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.10 02:11:35 40.5193 27.5173 7.1 -.- 1.3 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2024.02.10 02:10:57 38.4362 41.8265 11.1 -.- 1.9 -.- ALATOPRAK-MUTKI (BITLIS) İlksel
2024.02.10 02:02:54 37.9690 36.3765 27.5 -.- 1.1 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.10 01:48:53 34.4513 24.7843 13.9 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.10 01:44:48 34.4072 24.7937 15.2 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.10 01:01:14 38.4348 37.5763 14.9 -.- 1.1 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.10 00:14:54 38.8132 37.5187 2.5 -.- 1.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
AFAD 10 Şubat son depremler listesi
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-02-10 38.90583 39.00583 7.01 ML 1.1 Keban Barajı - [02.29 km] Çemişgezek (Tunceli) 12:01:25
2024-02-10 37.05056 28.92417 12.0 ML 0.7 Köyceğiz (Muğla) 11:24:09
2024-02-10 37.76889 36.57111 7.7 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş) 11:22:12
2024-02-10 38.12667 37.01194 7.0 ML 2.1 Afşin (Kahramanmaraş) 10:47:39
2024-02-10 38.11611 38.485 9.43 ML 2.0 Sincik (Adıyaman) 10:22:38
2024-02-10 38.20528 38.45944 7.0 ML 1.3 Battalgazi (Malatya) 09:58:06
2024-02-10 38.2725 37.75556 13.58 ML 1.6 Akçadağ (Malatya) 09:34:19
2024-02-10 39.2575 27.74194 7.0 ML 1.4 Soma (Manisa) 09:11:05
2024-02-10 38.83944 37.44222 7.0 ML 1.2 Gürün (Sivas) 08:52:16
2024-02-10 38.81083 26.65778 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [16.09 km] Foça (İzmir) 08:36:15
2024-02-10 38.05389 36.44111 7.0 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş) 07:47:17
2024-02-10 38.10583 36.98556 7.0 ML 3.8 Göksun (Kahramanmaraş) 07:21:31
2024-02-10 37.76611 34.99111 7.0 ML 1.7 Çamardı (Niğde) 05:57:34
2024-02-10 38.25361 36.065 7.0 ML 1.4 Tufanbeyli (Adana) 05:24:01
2024-02-10 37.15556 36.60167 7.0 ML 1.6 Bahçe (Osmaniye) 04:34:32
2024-02-10 37.73861 26.90833 7.15 ML 1.5 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [27.27 km] Söke (Aydın) 04:26:13
2024-02-10 37.90361 26.95472 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.01 km] Menderes (İzmir) 02:58:48
2024-02-10 36.93194 36.81056 2.09 ML 2.0 İslahiye (Gaziantep) 02:57:28
2024-02-10 38.03611 37.73389 11.62 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 02:38:49
2024-02-10 37.44111 37.13778 7.0 ML 2.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:33:07
2024-02-10 37.43889 37.14 7.0 ML 2.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:18:01
2024-02-10 40.52083 27.47278 4.45 ML 1.4 Marmara Denizi - [02.40 km] Marmara (Balıkesir) 02:11:36
2024-02-10 38.43528 41.8225 10.25 ML 1.9 Mutki (Bitlis) 02:10:57