Babacan'dan Erdoğan'a: Neden enflasyonla mücadele etmiyorsunuz?

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, asgari ücretin yeniden açlık sınırının altına düştüğünü belirtti.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sorular yönelten Babacan, "Asgari ücret yeniden açlık sınırının altına düştü. Televizyonlarda sahte sorulara, hazırlanmış cevaplar okuyan Erdoğan’a soruyorum: Neden enflasyonla mücadele etmiyorsunuz? Neden halkı yoksulluğa hapsediyorsunuz? Neden milleti canından bezdiriyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 9 bin 591 lira

TÜRK-İŞ'in mart ayı araştırmasına göre, 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 9 bin 591 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 31 bin 241 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 12 bin 469 lira olarak belirlendi.