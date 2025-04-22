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Babasını döven rapçi 'Sansar Salvo' için istenen ceza belli oldu

Aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan rapçi Ekincan Arslan (Sansar Salvo) hakkında "üstsoya karşı kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sansar Salvo, 7 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

Haber Merkezi
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Babasını döven rapçi 'Sansar Salvo' için istenen ceza belli oldu
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"Sansar Salvo" sahne adıyla tanınan ve aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan rapçi Ekincan Arslan hakkında "üstsoya karşı kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, mağdur baba Gazi Arslan'ın öz oğlu Ekin Can Arslan tarafından darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, Arslan'ın soruşturma aşamasında alınan savunmasında suçunu ikrar ettiği kaydedildi.

Arslan'ın babasını göğüs bölgesine eliyle vurarak darp ettiği aktarılan iddianamede, Adli Tıp raporuna göre mağdurun basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı bilgisi verildi.

İddianamede, Ekin Can Arslan'ın "üstsoya karşı kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ekincan Arslan 7 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

"Sansar Salvo" sahne adıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan, 15 Nisan'da aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "basit yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

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