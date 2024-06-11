Bahçeli duyurdu: MHP'den ekonomi hamlesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme dair değerlendirmeler yapan Bahçeli, ekonomiye ilişkin de yeni bir projeleri olduğunu duyurdu.

"Bu proje asgari refah seviyesinin endeks üzerinden hesaplanması ve ailelere gelir desteği projesidir"

Parti olarak yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını söyleyen Bahçeli, "Bu proje asgari refah seviyesinin endeks üzerinden hesaplanması ve ailelere gelir desteği projesidir" dedi. Bahçeli, projenin aç, susuz kim varsa herkesle kucaklaşmayı hedef aldığını söyledi.

Bahçeli, proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi değerli bir çalışmaya, değerli dava arkadaşlarımız ve uzmanlarımızla katkı sağlayarak, aynen diğer konularda olduğu gibi bir proje hazırlığı içine girmiştir. Bu proje asgari refah seviyesinin endeks üzerinden hesaplanması ve ailelere gelir desteği projesidir. Bu projenin hayata geçmesi için parti olarak üzerimize düşen çalışmayı, diğer partilerle olan diyaloğu ve hangi kesimden olursa olsun; aç, susuz, fukara, kim varsa hepsiyle kucaklaşmayı hedef alan bir çalışmadır. Allah hayırlı, uğurlu etsin."